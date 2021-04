Assessoria – Anseio de toda a tropa, bem como de muitos comandos, a reforma do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (QCG/PMAC), em Rio Branco, um dos prédios mais antigos do Estado, finalmente dá os primeiros passos para sair do papel. No fim de março, após finalizado o processo de licitação, foi eleita a empresa que terá a missão de executar a obra, orçada no valor de R$ 2,6 milhões.

Um dos principais símbolos da PMAC, o QCG, como é conhecido no âmbito da corporação, apresenta, há muito tempo, vários problemas estruturais, como cobertura e forro danificados, com avarias decorrentes de umidade, fiação e tubulação antigas, entre outros, que resultaram na interdição de várias salas. Assim, iniciou-se ainda em 2020 a desocupação do imóvel, quando muitos setores passaram a funcionar em outros locais.

De acordo com o major Edvan Rogério, diretor de Logística e Patrimônio da PMAC, encontra-se em curso a homologação do processo licitatório. “Em seguida, a empresa ganhadora será chamada para assinatura do contrato de prestação de serviço, no qual serão acertados os detalhes e definidas as datas, como a liberação total de suas dependências, início e prazo para o término da obra”, diz o oficial.

Também está em andamento o processo de tombamento do prédio como patrimônio histórico do Estado. Por conta disso, todas as intervenções feitas deverão ser seguidas como se já fosse tombado, nos mínimos detalhes. “O QCG é uma referência para os policiais militares do Acre, é um símbolo nosso. Então, ter um prédio com condições salubres, adequado para receber os nossos profissionais, é uma imensa alegria, um sonho de muitos anos realizado”, declara a major Cristiane Soares, chefe da Divisão de Convênios e Projetos da instituição.

Saiba mais

A construção do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre teve início em 15 de maio de 1928, durante o governo Hugo Carneiro, e foi realizada pelas mãos dos próprios praças (soldados, cabos e sargentos) que faziam parte da força policial, à época sob a liderança do então comandante-geral da corporação, major Djalma Ribeiro. A obra só foi finalizada em 15 de novembro de 1929.

O QCG e seus arredores já foram palco de incontáveis solenidades e eventos, como nomeações, homenagens, formaturas de promoções de oficiais e praças das corporações militares, entrega de materiais e equipamentos e comemorações cívicas, além de ações sociais voltadas para os mais diversos públicos.

