Dados da Secretaria Municipal de Saúde informam que não houve registro de novos casos positivos de infecção pela COVID-19, conforme boletim desta terça-feira, 06 de abril.

Outra boa notícia é a redução de números de pessoas internadas. Até o momento são cinco internados, com apenas uma pessoa na UTI.

As informações são atualizadas de acordo com a plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: Mâncio Lima em Foco