O Acre apresenta uma redução de 27,7% nos casos de malária, no comparativo do primeiro trimestre deste ano com 2020. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Diretoria de Vigilância em Saúde do Acre (DVS) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram registrados 2.803 casos da doença nos três primeiros meses de 2020; já em 2021, foram 2.026 no mesmo período.

“Outro importante dado foi a redução significativa dos casos de malária falciparum, a espécie mais grave da doença, no comparativo de 2020, com 997 casos; e 2021, com número foi reduzido para 447”, explica o responsável da área técnica da malária da Sesacre, Dorian Jinkins de Lima.

Os números resultam de uma parceria com o governo federal, por meio do Programa Nacional de Controle da Malária do Ministério da Saúde, que oferece apoio ao governo do Estado para garantir o suporte aos municípios.

A Sesacre promove capacitações e monitoramento em conjunto com os municípios que atuam no combate à doença, por meio das ações da vigilância epidemiológica para auxiliar no diagnóstico oportuno e tratamento imediato.

“No dia 25 de abril é celebrado o Dia Mundial da Luta Contra a Malária e obter essa redução é algo muito positivo a ser comemorado, pois trata-se de um esforço conjunto para o controle efetivo da malária”, acrescenta Lima.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.