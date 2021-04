O que teria sido apenas um caso de infidelidade conjugal acabou se transformando num episódio público de reação violenta em Rondônia, após o vídeo mostrando a suposta vítima da traição causando danos em um veículo, o vídeo viralizou em grupos no WhatsApp.

O fato aconteceu na cidade de Ariquemes, onde um mecânico teria flagrado um homem fazendo massagem em sua esposa, após voltar antes do previsto de uma pescaria, por ter esquecido um objeto em casa.

Munido do que parece ser uma barra de ferro, a vítima da suposta traição causou grandes estragos numa caminhonete de luxo que estava na porta de sua casa. O ataque seria um revide contra o homem com quem a esposa estaria mantendo o caso extraconjugal.

Acontece que, segundo os áudios de pessoas que conhecem o mecânico, o veículo destruído por ele pertence a outro homem, que estava numa casa vizinha à sua.

Ao errar o alvo, o morador de Ariquemes ainda terá um desgosto extra: pagar os danos da caminhonete do inocente, que estava no local e hora errados. Com informações de rondôniaaovivo.

Áudio bombástico (Veja abaixo) que relata diretamente a forma como o Vice-governador Major Rocha estava agindo pelas costas do governador Gladson Cameli, vazaram nas redes sociais e estão causando grande polêmica em todo o estado do Acre.

Veja o Vídeo:

