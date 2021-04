O empresário Orleilson Cameli, primo do governador Gladson Cemeli (PP) se revoltou com declarações feitas pelo vice-governador Major Rocha durante entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (5). No Facebook, Orleilson xingou Rocha e o desafiou a falar pessoalmente com ele. Com informações de Contilnet.

Durante a entrevista concedida ao Programa Gazeta Entrevista, o vice-governador fez duras críticas às ações comandadas pelo governador durante a pandemia. Além disso, ele também disse que algumas dessas ações são suspeitas, o que gerou a revolta dos apoiadores de Gladson.

