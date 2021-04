A Prefeitura de Porto Acre, na pessoa do Prefeito Bené Damasceno, a Vice-prefeita e Secretária de Saúde, Edna Cuiabano, Coordenação de Imunização e equipes de vacinação, iniciaram a vacinação da população ribeirinha do município, contra a Covid-19.

Nos dias 03 e 04 de abril deu-se início a imunização da população da região ribeirinha tradicionais do município, esta ação fez com que os profissionais de saúde, percorressem o Rio Acre neste final de semana para imunizar comunidades ribeirinhas, trazendo esperança para aqueles moradores.

A secretária da Saúde, Edna Cuiabano, disse estar muito agradecida pelo empenho das equipes de vacinadores municipais e demais servidores envolvidos na ação, que fizeram dar certo o mutirão pela vacinação no feriado de Páscoa.

“Quanto maior nosso engajamento de isolamento e vacinação, mais rápido vamos sair dessa situação crítica, sabemos que para isso agente precisa fazer alguns sacrifícios, como neste final de semana, onde é um momento para que nós nos unimos com a nossa família, neste domingo oi domingo de páscoa e a nossa equipe se dedicou nesta ação de imunização da população ribeirinha e eu só tenho a agradecer”, concluiu a vice-prefeita de Porto Acre.

