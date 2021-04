Prefeito Jerry Correia e o novo Secretário de Assistência Social, Quedinei Barreto – Foto: Assessoria

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (05), no auditório Municipal José Monteiro, o ato solene de posse do novo Secretário de Assistência Social, Quedinei Barreto.

Estavam presentes o Prefeito Jerry Correia, o Vice Prefeito Reginaldo Martins, a ex-Secretária de Assistência Social, Johana Meury, o Presidente da Câmara Wendell Gonçalves, juntamente com os Vereadores Jura Pacheco, Gilda Almeida, Francisco Moura, Wermyson Martins e representantes das demais secretarias municipais.

A Ex-Titular da pasta agradeceu a oportunidade pelo exercício do cargo, destacando que para ela foi um prazer trabalhar com Jerry e que está saindo por questão pessoal, pois precisa dar atenção para sua filha pequena. Mas que sabe da capacidade de Quedinei e desejou sorte e sucesso para ele.

O Presidente da Câmara em nome dos demais Vereadores falou sobre o bonito trabalho feito por Johana, enfatizando suas capacidades e amor pelo próximo. No tocante desejou que Quedinei faça uma boa gestão e esteja aberto ao diálogo.

Quedinei Barreto é o novo Secretário de Assistência Social de Assis Brasil – Foto: Assessoria

Jerry destacou que Johana gerenciou a Secretaria com muita capacidade técnica e vai continuar ajudando a cidade em outra função.

O Prefeito salientou que Quedinei assume com o objetivo de dar prosseguimento ao trabalho realizado nos primeiros meses de gestão e desejou sucesso ao novo secretário, afirmando que ele possui as qualidades necessárias para atuar à frente da pasta.

Quedinei agradeceu a oportunidade enfatizando que irá se dedicar no trabalho árduo e sério, pois sabe que assumiu uma grande responsabilidade, então estará aberto para o diálogo e planejamento. Ao concluir parabenizou Johana pelo trabalho desenvolvido na secretaria.

Secretário de Assistência, Vice Prefeito, Prefeito, Presidente da Câmara, Ex Secretária de Assistência – Foro: Assessoria

Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

