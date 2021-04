O deputado estadual Jenilson Leite, promoveu na manhã desta segunda-feira, 5, mais uma edição da campanha “Máscaras Pela Vida”, desta vez, no município de Porto Acre, nas Vilas do Incra e do V.

“Vamos continuar indo nos municípios fazendo nossa blitz educativa, mostrando a importância do uso da máscaras”, disse o parlamentar. Em caminhada pelas principais ruas das Vilas do Incra e do V, Jenilson destacou que o Estado já deveria está fazendo blitz educativa desde o início da pandemia. “Sabemos que houve recursos para o covid-19, o Estado do Acre, deveria ter gasto na prevenção, educando a população acreana e distribuindo máscaras para todos, pois é mais barato fazer uma campanha de prevenção do que manter um leito de UTI por dia”.

Jenilson que é médico infectologista e está desde o início da pandemia atuando na linha de frente contra a covid-19 no Pronto Socorro, esteve acompanhado da vice-prefeita e secretária de saúde, Edna Cuiabano, do vereador Leandro Bezerra, da apresentadora do programa Novidades de Vida da Rádio Boas Novas, Gabriela Câmara e do Pastor Ronaldo da Igreja Assembleia de Deus.

Para a vice-prefeita Edna, a atividade é muito importante no atual momento da pandemia, “Os comerciantes precisam está com as portas abertas, mas sabemos que precisamos tomar todos os cuidados necessários e essa orientação de hoje para falarmos da importância do uso de máscara é de extrema necessidade”.

O município de Porto Acre, que já está vacinando idosos de 65 anos, já vacinou até o momento 758 pessoas, segundo os dados do portal de transparência do Governo do Acre.

O vereador Leandro Bezerra, agradeceu a parlamentar e destacou a continuação da campanha nos ramais, “Nós queremos agradecer ao deputado por essa campanha no estado do Acre, enquanto não temos a vacina para todos o uso da máscara é essencial e nós, juntamente com minha equipe, iremos levar essa campanha para os ramais do município”.

A cidade, que fica distante 60 km de Rio Branco, já registrou até o momento 30 mortes em decorrência da covid-19.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.