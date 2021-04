Os moradores do município de Feijó estão sofrendo com o abandono por parte da prefeitura do Município, isso porque segundo informações, a infraestrutura do município está muito comprometida e o prefeito Kiefer Cavalcante está pouco se importando com as condições que os moradores tem que enfrentar dia-a-dia.

Em se tratando de trechos intrafegáveis, não poderíamos deixar de citar a Rua Francisco Ambrósio Taveira, localizada no bairro Nair Araújo que lamentavelmente não apresenta condições dignas de trafegabilidade para os moradores.

Além da referida rua, outras vias estão comprometida, moradores relatam que o grande número de buracos nas vias públicas já tem causado prejuízos aos moradores.

Vale destacar que a população aparentemente já se arrependeu de apoiar o prefeito do município, Kiefer Cavalcante, que mesmo diante das inúmeras reclamações, o gestor não tomou nenhuma providência para solucionar a problemática.

