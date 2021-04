A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) esteve nesta segunda-feira (5/4) com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, levando a preocupação de que é urgente que se mande mais vacinas para o Acre.

Segundo a deputada, o estado é um dos menores e um dos mais distantes dos grandes centros do país, e, por isso, seria mais barato para o governo imunizar toda a população do que pagar voos extras para retirar pacientes do Acre.

A deputada acrescentou: “Temos muitas comunidades indígenas, ribeirinhos, e quanto mais rápido imunizarmos o Estado todo, mais rápido vamos proteger essas populações”. declarou Perpétua, que destinou R$ 10 milhões de suas emendas individuais para a compra de vacinas.

Na reunião com Mourão, que presidente o Conselho da Amazônia, a deputada também pediu prioridade para aprovação de projetos que ajudem a viabilizar o desenvolvimento da região amazônica e evitar seu desmatamento. “Vou fazer reunião de trabalho com a assessoria técnica do vice-presidente para discutirmos a elaboração de projetos que ajude as comunidades rurais e ribeirinhas do Estado. Também conversarei com o governador para ver quais são os interesses do Estado nesse sentido”, afirmou Perpétua.

