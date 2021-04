O espaço acanhado, insuficiente para comportar todo o corpo técnico do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), vai ficar para trás. Até dezembro deste ano, o Imac terá novo endereço, com uma estrutura física capaz de oferecer melhores condições de trabalho para os servidores. As obras do novo prédio estão avançadas e, pelos cálculos do presidente André Hassem, o prazo de 240 dias para a conclusão será cumprido.

O prédio está sendo construído ao lado do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e vai integrar um complexo administrativo onde também já funciona o Batalhão Ambiental. Com um investimento de R$ 5,3 milhões oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o espaço vai contar com salas mais amplas, estacionamento, sala para atendimento, gabinete e auditório, que será incluso na segunda etapa da obra.

A localização é um ponto positivo, destaca Hassem, ao comparar o local atual, na Avenida Brasil, centro de Rio Branco, onde, segundo ele, já não há mais condições físicas para o funcionamento do Instituto.

Na última quinta-feira, o governador Gladson Cameli fez uma visita técnica ao canteiro de obras e constatou o andamento dos serviços. André Hassem disse que o projeto é resultado de um esforço do governador e enfatizou os benefícios do novo espaço: “Teremos um dos melhores aparelhamentos na área ambiental. Estamos no eixo da BR-364, com acesso facilitado para atender nosso público”, destaca.

