A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem intensificado a realização dos serviços essenciais de limpeza pública nos últimos meses. Enquanto a cidade dorme, rotineiramente todas as noites um grupo de bravos trabalhadores realiza a limpeza nos principais e mais movimentados pontos do Centro da cidade.

De acordo com os dados da Secretaria de Meio Ambiente, todas as noites os serviços são realizados na área central, abrangendo parte da Avenida Mâncio Lima, Avenida Joaquim Távora, proximidades da Praça de Táxi, Praça Orleir Cameli, Rua do Mercado Joãozinho Melo, Praça da Bandeira, Praça de Alimentação, mercado do peixe e da carne, estacionamento dos caminhões dos ramais, praça do cais e a rua de acesso ao rio, totalizando aproximadamente 1 quilômetro área limpa diariamente.

O Secretário Municipal da pasta responsável pelos serviços, Ygoor Neves, destacou que as ações proporcionam ao cidadão cruzeirense um ambiente mais salubre e higienizado. Inicialmente a limpeza noturna era realizada por aproximadamente 10 servidores, mas na última semana a quantidade aumentou para 25 pessoas atuando diretamente, proporcionando um maior número de ruas atendidas com a limpeza.

“Estes serviços noturnos acontecem todos os dias de segunda a sábado e são fundamentais para que tenhamos um centro da cidade limpo e bem vistoso. Outro objetivo para esta ação é limpar as ruas, tirando toda área, com baldeação, para que a Secretaria de Trânsito possa realizar a sinalização da área e reduzir o número de acidentes”, destacou o secretário.

O Prefeito Zequinha Lima relatou a importância de oferecer os serviços essenciais, de forma rotineira.

“Quero parabenizar cada servidor que se dedica todos os dias a realizar este serviço tão importante. Enquanto toda cidade dorme, eles estão limpando nossas ruas para proporcionar para nossa população um ambiente mais bonito e limpo. Queremos manter a cidade sempre limpa, com a ajuda de todos”, falou o prefeito.

