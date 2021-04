Com o foco nas emergências climáticas, este encontro tem como objetivo articular redes de colaboração com foco em promover ações em defesa da Amazônia. Participarão do encontro ativistas dos mais diversos segmentos, que se reunirão no Zoom, a partir das 14h.

Na ocasião, os convidados apresentarão suas experiências e refletirão sobre metodologias para articulação de uma rede latina em defesa da Amazônia. O Encontro faz parte do projeto Emergências Amazônia, uma iniciativa da Mídia NINJA, Casa NINJA Amazônia, NINJA Ambiental e 342 Amazônia.

Na manhã do dia 09, será realizada uma mesa com foco sobre quais medidas países e regiões como EUA, China, União Européia, América Latina e Brasil estão fazendo diante das emergências climáticas. Já estão confirmadas para a ocasião o cientista Tom Lovejoy, a ex-ministra do meio ambiente Izabella Teixeira, a liderança indígena Sonia Guajajara, o coordenador geral da COICA (Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica), Gregório Mirabal, entre outros convidados.

Emergências Amazônia

O Emergências Amazônia realizará nos dias 09 e 10 de abril rodas de conversas, encontro, lives com convidados nacionais e internacionais. As atividades reunirão ativistas, ambientalistas, midiativistas, indígenas, quilombolas, feministas e outros interessados na defesa da Amazônia e no fortalecimento de ações de enfrentamento da emergência climática.

Essa é a primeira rodada de ativistas do projeto. Ao todo, serão realizados 10 encontros temáticos, além de lives e a criação de uma comunidade ativista. Informações completas sobre o projeto pode ser acessada peloo site http://emergenciasamazonia.org .

