A atividade foi uma ação coordenada pela primeira-dama de Epitaciolândia, Alliny Saldanha, com o objetivo de levar as crianças muita alegria e diversão, foram desenvolvidas atividades culturais e recreativas promovendo a integração das crianças.

A primeira-dama enfatizou a importância da iniciativa para o bem-estar das crianças abrigadas no Instituto. “É um momento de fraternidade e alegria entregar os ovos de páscoa para nossas crianças, ver a emoção de cada uma delas é muito gratificante.” Declarou Alliny Saldanha.

Já o prefeito Sérgio Lopes falou sobre o prazer de proporcionar um sábado diferente as crianças. “Nossa gestão vai estar sempre trabalhando com políticas públicas voltadas para esse público, acredito que o mais importante dessa ação é a simbologia do gesto, percebo o quanto nossas crianças ficam felizes em ter um dia como este, e, isso não tem preço”, salientou o Presidente

do CISAC

O prefeito e primeira-dama fez questão de levar sua filha Shofia, de dois anos para interagir com as demais crianças. Todas as atividades realizadas pela equipe de cultura foram planejadas e executadas mantendo os protocolos da saúde devido o risco de contágio da covid-19.

Além dos ovos de chocolate, as crianças ganharam um bolo de chocolate doado através de parceria com a panificadora Maná, além disso as crianças foram presenteadas camisetas doadas pela Diretora de Cultura Enage Peres.

