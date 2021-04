Polícia Rodoviária Federal apreende quase 30 quilos de pasta base de cocaína — Foto: Arquivo PRF

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (3), em Rio Branco, com pelo menos 29 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos em um fundo falso do carro que ele dirigia.

O suspeito seguia da cidade de Epitaciolândia, para a capital acreana, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fazia fiscalizações da Operação Semana Santa, na BR 317. As Informações e do G1 Acre

A PRF informou que em conversa inicial o condutor do veículo apresentou respostas desconexas, o que levantou suspeitas. Porém, devido à pouca iluminação do local, ele foi levado até a sede da PRF, onde foi feita a busca no veículo e a droga foi encontrada.

O entorpecente estava escondido em um fundo falso atrás do banco do motorista. Foi feito o teste e constatado que se tratava de pasta base de cocaína.

O homem foi preso em flagrante e, logo depois, levado junto com a droga e o carro para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi feito o registro da ocorrência.

