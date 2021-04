O acidente ocorreu nas proximidades do porto do município. O Corpo de Bombeiros disse que assim que foi informado do desaparecimento do idoso já iniciou as buscas.

Ainda de acordo com a ocorrência dos bombeiros, a vítima estaria ingerindo bebida alcoólica. O amigo do idoso informou aos bombeiros que ele teria ido até o popa do barco para lavar um prato e que depois ouviu o barulho de alguém caindo na água, mas, quando foi ver, o idoso parecia estar tomando banho, já que passava a mão na cabeça.

Logo após, ele não conseguiu mais ver Barbosa e acionou os bombeiros via Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, mas, até a manhã deste sábado (3), a vítima ainda não tinha sido encontrada. Do G1 Acre