O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que o adolescente estava reunido com um grupo de amigos, quando pelo menos seis pessoas com o rosto coberto chegaram efetuando os disparos.

Os outros que estavam com o jovem conseguiram se proteger e se livrar dos disparos, mas o adolescente morreu ainda no local do crime.

A Polícia Militar da cidade informou que esteve no local junto com a Polícia Civil e que as investigações já começaram para tentar identificar os envolvidos no crime. Do G1 Acre