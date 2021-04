Pobreza avança com governo Bolsonaro. Imagem: site UOL

Revista Forum Com informações do UOL – Além destas, até outubro, havia no país outras 2,8 milhões de famílias em situação de pobreza, com renda per capita média de moradores entre R$ 90 e R$ 178.

De acordo com informações do repórter Carlos Madeiro, para o UOL, o número de famílias em extrema pobreza cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal) superou a casa de 14 milhões e alcançou o maior número desde o final de 2014.

O cadastro é atualizado constantemente e reflete as mudanças na condição de vida no país. O objetivo é que o governo saiba a renda das famílias e pague um valor complementar para superação da extrema pobreza no valor de R$ 41 a R$ 205, caso a família esteja inscrita e aprovada no Bolsa Família.

A tendência para este mês é que a pobreza cresça no país com o fim de auxílio emergencial e outros programas que auxiliaram pessoas, entes e empresas por conta da pandemia.

Com o fim do auxílio emergencial, a média do valor pago vai baixar de R$ 329,19 para R$ 190, como era antes da pandemia.

Famílias em extrema pobreza:

02/2016 – 11.898.567

06/2016 – 12.707.404

10/2016 – 12.289.970

02/2017 – 12.389.174

06/2017 – 12.698.284

10/2017 – 12.313.510

02/2018 – 12.687.757

06/2018 – 12.857.736

10/2018 – 12.966.142

02/2019 – 13.068.178

06/2019 – 13.283.061

10/2019 – 13.310.467

02/2020 – 13.459.111

06/2020 – 13.752.105

10/2020 – 14.058.673