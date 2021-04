O manancial voltou a transbordar e neste sábado, 3, já obrigou a prefeitura a retirar 15 famílias que estão sendo levadas para os abrigos montados pelo município.

Nesta manhã, o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhou o prefeito Zequinha Lima em visita ao Bairro do Miritizal, um dos mais baixos da cidade e já atingido pela nova cheia.

“Assim como aconteceu na primeira alagação, mais uma vez eu me coloco a disposição para ajudar no que for preciso o brilhante trabalho que a prefeitura tem feito não só no apoio às famílias atingidas pela enchente como também no enfrentamento da pandemia”, disse Nicolau.

O prefeito Zequinha Lima falou sobre o trabalho da prefeitura. “Já estamos com o nível do rio 80 centímetros acima da cota de transbordamento e nossa estrutura está pronta para atender as famílias. Temos três abrigos em escolas e pedimos que se a água chegou ao assoalho da sua casa chame a Defesa Civil que nossos barcos estão de prontidão para socorrer as famílias e levar para um lugar seguro”, disse.

Além do deputado Nicolau Júnior, estiveram presentes na visita ao Miritizal, o coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, José Lima, e o secretário municipal de planejamento e gestão, Paulo Roberto Correia da Silva.

