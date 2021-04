Orçamento e desgastado pelo fracasso de sua política econômica, Paulo Guedes admite que pode sair do Ministério da Economia – Foto: Marcos Corrêa/PR

Brasil 247 – O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem se queixado a interlocutores e admite que pode sair do Ministério da Economia.

Guedes entrou em rota de colisão com o centrão em torno do Orçamento e chegou a dizer que se for impedido de fazer o que considera necessário, pode entregar o cargo, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S. Paulo.

Mas esses mesmos interlocutores dizem que não veem sinais de que Guedes deixe o governo por vontade própria.

