Istoe – A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, em Descanso, a cerca de 600 km de Florianópolis, um homem suspeito de matar carbonizada a cunhada, a auxiliar administrativo Mauriceia Estraich, de 21 anos. As informações são do UOL.

Mauriceia é filha de um bispo da Igreja Católica Apostólica Doutrina em Cristo e foi encontrada morta no domingo, dentro da própria casa, incendiada. A polícia suspeita que o fogo tenha sido provocado propositalmente no imóvel, de acordo com o delegado Cléverson Muller.

Segundo a reportagem, o corpo da jovem tinha lesões de agressões físicas pelo corpo, o que não é comum para vítimas carbonizadas, de acordo com a polícia.

A perícia ainda apontou que Mauriceia inalou fumaça antes de morrer, o que indica que estava viva quando as chamas começaram. Por conta disso, a investigação trata a morte como feminicídio, com uso de fogo.

O cunhado da vítima foi preso após tentativa de fuga para não comparecer à delegacia para ser ouvido e por contradições durante o depoimento. Ele é irmão do namorado da vítima, que não estava na casa durante o crime.

A Justiça decretou prisão temporária do suspeito com base nas provas apresentadas pela delegacia de Descanso. Esse suspeito esteve na residência antes do horário do início do incêndio. É um fato importante que concedeu a Justiça pelo mandado de prisão temporária.

Além disso, dois cachorros da vítima se salvaram, saindo da casa. Com isso, reforça a tese de que em algum momento essa porta foi aberta antes do incêndio. Outro fato é o de que o suspeito sabia que a vítima estava sozinha no imóvel, disse o delegado.

