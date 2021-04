Assessoria – Seguindo o cronograma de palestras voltadas ao servidor, a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Departamento de Capacitação, abre as inscrições para a 5ª palestra do I Ciclo de palestras, com o tema Empreendedorismo, o que fazer e como fazer.

O palestrante Jorge Alberto Mazer de Souza será o palestrante. Formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing Estratégico, possui vasta experiência na área de planejamento, gestão e coordenação de missões empresariais, eventos e feiras nacionais e internacionais. É gestor dos programas Comércio Brasil, Central de Negócios, Foco no Mercado, Comércio Justo, Inteligência Competitiva, Rodada de Negócios e Mercado Fronteira.

Empreender é um desafio diário, empreender em tempos de crise, mais ainda. Por isso é importante estar atento e se preparar para esse mundo. Algumas dúvidas são muito comuns para quem está começando. Se você procura dicas de empreendedorismo, se inscreva e venha conhecer alguns temas que irão te ajudar a encontrar soluções nesses tempos de crise.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.