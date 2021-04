Ao anunciar que testou positivo para covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, enfatizou que estava tomando hidroxicloroquina – Foto: Reprodução

Brasil 247 – O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para criticar o anúncio feito por Jair Bolsonaro de que irá se vacinar contra a Covid-19 neste sábado (3), dia em que a rede pública de saúde do Distrito Federal inicia a imunização para pessoas com 66 anos. “Cloroquina para os outros, vacina para o canalha.

Após inundar o Brasil com mentiras sobre tratamento precoce, Bolsonaro avisa que irá se vacinar hoje”, escreveu o parlamentar no Twitter.

Postagem faz referência à defesa feita por Jair Bolsonaro do uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, apesar do medicamento não ter eficácia científica comprovada e o seu uso ser desaconselhado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

Cloroquina para os outros, vacina para o canalha. Após inundar o Brasil com mentiras sobre tratamento precoce, Bolsonaro avisa que irá se vacinar hoje. pic.twitter.com/Wiw6AHhxSS — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 3, 2021

