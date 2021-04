Durante a tarde desta quinta-feira, dia 1º de abril de 2021, socorristas do SAMU e homens da Polícia Militar do 5º Batalhão, foram acionado para o Ramal do Esperança, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 5, onde um homem estaria ferido por tiros.

No local, encontraram um jovem entre 25/30 anos, com vários ferimentos pelo corpo, na parte do tórax, costa, cabeça e sangrava bastante. Foi constatado inicialmente que o mesmo tinha ferimentos de arma de fogo e faca e foi deixado no ramal após ser ferido.

As autoridades policiais ficaram sabendo que o ferido seria da cidade de Xapuri e estaria na companhia de mais duas pessoas. Estes passaram a ser procurados pelas redondezas.

O ferido foi levado pela equipe do SAMU para o hospital em Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros. Cerca de 10 ferimentos foram localizados e após o atendimento médico, este ficou em observação, podendo ser transferido para a Capital a qualquer momento.

Investigação e localização dos envolvidos.

Após deixar o ferido no hospital de Brasiléia, o trabalho de investigação por parte da Polícia Civil e Militar entrou em campo, afim de localizar os suspeitos na tentativa de homicídio e os outros dois que estariam com a primeira vítima.

As investigações chegaram no Bairro Sumaúma localizado na zona periférica de Brasiléia. Dois suspeitos foram localizados e a arma que foi usada na tentativa do homicídio, também foi encontrada, um revólver calibre 38.

O motivo

Segundo foi levantado, o ferido estaria em um carro circulando pelo Bairro Sumaúma na companhia de mais dois, sendo um menor, quando foram abordados por pessoas de um grupo ligado a um grupo criminoso.

Estes teriam pensado que o trio faria parte de um grupo rival e os renderam. Ambos foram levados para o Ramal Esperança, colocando um no amarrado no porta-malas. Ambos foram interrogado e em dado momento, a vítima teria tentado lutar com os bandidos.

Foi quando os outros dois fugiram para dentro da mata, deixando outro para trás, que foi ferido a tiros e golpes de faca. Foi quando as autoridades souberam do caso e deslocaram para o ramal.

Carro localizado

Com o andar das investigações, além da arma, o carro também foi localizado no Bairro onde tudo começou. O mesmo foi resgatado e levado para a delegacia, onde será periciado e posteriormente entregue ao proprietário.

Um rádio amador também foi encontrado com os suspeitos, usado para monitorar o bairro para avisar a presença de policiais e possíveis grupos rivais de facções.

O caso está em aberto, podendo ter mais pessoas envolvidas. Com informações de Oaltoacre.

