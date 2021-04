Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato – Foto: Ilustrativa – Amazônia Nuts – Empresa que trabalha com Castanha

PM/AC – Policiais militares recuperaram um caminhão e um carregamento de castanhas, roubados, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Chegando ao local foram informados que os indivíduos teriam prendido o vigilante e embarcado no caminhão baú aproximadamente 160 sacas de castanha.

A informação foi repassada na rede de rádio e uma guarnição avistou o veículo e realizou a abordagem, porém o caminhão estava vazio.

Em conversa com os envolvidos, eles afirmaram que teriam deixado as castanhas em um box no mercado da Seis de Agosto.

A guarnição foi até o local, entrou em contato com o proprietário, que não se apresentou no local.

A equipe policial conseguiu abrir a porta e o proprietário das sacas de castanha reconheceu sua mercadoria.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

