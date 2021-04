PM/AC – Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam em flagrante na madrugada um homem, após ele arrombar uma drogaria no bairro Bosque, em Rio Branco.

O suspeito cometeu o delito, foi perseguido por vigilante de uma empresa de segurança privada, mas acabou fugindo.

Os militares foram acionados, continuaram as buscas e conseguiram prender o acusado.

Para cometer o delito, o homem destruiu uma vidraça, quebrou prateleiras e cortou fios elétricos.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes da capital.

