PM/AC – A Polícia Militar do Acre (PMAC) em parceria com Ministério Público do Acre (MPAC) realizou operação contra o crime organizado.

A ação contou com policiais do 1° Batalhão, Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. Foram apreendidos mais de R$ 27.000,00 em espécie, R$ 8.000,00 em cheques e quatro automóveis, além de celulares relógios e joias.

Os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atua no Acre e são acusados de realizarem crimes como roubos, furtos, receptação, tráfico de drogas, jogos de azar e extorsão a comerciantes. Os crimes ocorriam principalmente na capital acreana.

