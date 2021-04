Brasil 247 – O youtuber Felipe Neto aderiu ao ex-presidente Lula e disse que “não existe terceira via possível para 2022 e quem não enxerga isso está completamente alucinado. E quanto mais se perde tempo debatendo isso, mais força vai pro Satanás 17”.

Não existe terceira via possível pra 2022 e quem não enxerga isso está completamente alucinado. E quanto mais se perde tempo debatendo isso, mais força vai pro Satanás 17. — Felipe Neto (@felipeneto) April 2, 2021

Um dos primeiros youtubers a fazer sucesso no país, tinha 22 anos quando lançou seu canal. Agora, já empresário muito bem-sucedido, não só circula pelo entretenimento. Está cada vez mais próximo das grandes causas (Veja o Vídeo Abaixo).

O brasileiro de maior influência nas redes sociais, segundo lista do ano passado da revista norte-americana Time, tornou-se uma grande voz de oposição ao abusos autoritários do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Veja o Vídeo:

Veja neste vídeo o que o youtuber Felipe Neto diz sobre a família Bolsonaro: BOLSOFAMÍLIA….. O grande projeto de Jair Bolsonaro!

“Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Veja o Vídeo:

