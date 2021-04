Em pronunciamento, Bolsonaro ignora tragédia em que o Brasil está mergulhado – Foto: Isac Nóbrega/PR | Bruno Kelly/Reuters / Reuters

PoderData – Para 44% da população brasileira, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi o principal responsável pela atual situação da crise do coronavírus no Brasil. Outros 23% citam as pessoas que não respeitam as normas de biossegurança contra a covid-19, enquanto 16% responsabilizam o governador do seu Estado.

Os números são de pesquisa PoderData realizada de 29 a 31 de março de 2021 com 3.500 pessoas em 541 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

Ainda há 8% que dizem que os responsáveis pela atual crise da covid-19 foram os prefeitos. O Ministério da Saúde aparece na sequência, citado por 4%. Aqueles que responsabilizam “outros” somam 5%.

No período em que foi realizada a pesquisa, o Brasil bateu sucessivos recordes de casos e de mortes por covid. A média móvel de vítimas em 7 dias atingiu 2.710 na 5ª feira (29.mar) –maior número desde o início da pandemia. O mês de março também foi o pior da pandemia no Brasil. O Ministério da Saúde notificou 65.795 mortes desde 1º de março de 2021. É mais que o dobro das mortes confirmadas em julho de 2020, o 2º mês com mais registros.

Outro fator que pode ter impactado o resultado é o ritmo de vacinação. Pouco mais de 2,4% da população brasileira recebeu a 2ª dose da vacina contra o novo coronavírus.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, divisão de estudos estatísticos do Poder360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.

Para chegar a 3.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

O PoderData destacou, também, os recortes para as respostas à pergunta sobre a percepção dos entrevistados a respeito do responsável pela atual crise do coronavírus no país. A resposta mais escolhida (44%) foi “Jair Bolsonaro”. A maioria atribui responsabilidade a outros (a soma dá 51%).

Quem mais culpa Bolsonaro

Mulheres (51%);

Jovens de 16 a 24 anos (60%);

Moradores da região Norte (59%);

Quem tem ensino superior (53%);

Quem recebe de 2 a 5 salários mínimos (61%).

Quem menos culpa Bolsonaro

Homens (36%);

Adultos de 25 a 44 anos (35%);

Moradores da região Centro-Oeste e Nordeste (38%);

Quem tem ensino fundamental (36%);

Quem recebe até dois salários mínimos (37%).

Entre os apoiadores do presidente, só 7% acham que ele é o maior responsável. Já 38% apontam pessoas que quebram as regras e 35% os governadores de seus Estados. Do grupo que rejeita Bolsonaro, 71% o apontam como responsável.

Num ambiente em que a política vive em tempo real por causa da força da internet e das redes sociais, a conjuntura muda com muita velocidade. No passado, na era analógica, já era recomendado fazer pesquisas com frequência para analisar a aprovação ou desaprovação de algum governo. Agora, no século 21, passou a ser vital a repetição regular de estudos de opinião.

