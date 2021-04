“Perdi completamente a expectativa na regeneração do Bolsonaro”. E completou: “Tenho dúvida até sobre seu equilíbrio mental” – Foto: Divulgação

Brasil 247 – O senador e ex-presidente do PSDB, Tasso Jereissati (CE), que até agora era contra o impeachment de Jair Bolsonaro, mudou de posição e anunciou nesta quarta-feira (31) que mudou de posição. Ele diz que não acredita que Bolsonaro possa se “regenerar”.

A mudança de posição do tucano pode indicar um movimento maior dentro do partido, que pode aderir a uma frente ampla visando afastar Bolsonaro do poder.

“Sempre disse que era contra o impeachment a medida em que nós tínhamos uma certa expectativa que as coisas pudessem mudar em função do agravamento da crise”, disse Tasso durante participação no programa Manhattan Connection, exibido pela TV Cultura, nesta quarta-feira (31). “Perdi completamente a expectativa na regeneração do Bolsonaro. Tenho dúvida até sobre seu equilíbrio mental”, completou.

O senador também disse duvidar da sanidade mental de Bolsonaro e que a minirreforma ministerial feita por ele esta semana não deve alterar a atual crise política aberta pela troca no comando das Forças Armadas. “Mesmo com essas mudanças, o presidente Bolsonaro não tem jeito. O problema dele é médico. É psiquiátrico, não é um problema político”, justificou.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.