O Tribunal de Justiça (TJAC), o Ministério Público do Acre (MPAC), através do SOS Acre, a Associação dos Municípios (AMAC) e a Cruz Vermelha Brasileira (CVB), entregaram 11 toneladas de donativos que serão divididos entre quatro municípios do Vale do Juruá: Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima participou da entrega, junto com a coordenadora do Projeto Juruá Solidário, a primeira-dama Lurdinha Lima, e os demais representantes das instituições e dos municípios vizinhos. A ação ocorreu no Ginásio Jader Machado.

A assinatura do termo de recebimento contou com a participação dos representantes de cada município contemplado com os donativos. Foram doados medicamentos, álcool em gel, máscaras, sabonetes e detergentes.

Os donativos entregues para Cruzeiro do Sul foram direcionados ao projeto Juruá Solidário, que também recebeu a doação de 200 colchões do apresentador Luciano Huck.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.