A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Administração, pessoa jurídica de direito público interno, torna público a abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais por tempo determinado, de caráter temporário e de excepcional interesse público nas áreas de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente.

As inscrições serão realizadas entre os dias 05 a 09 de abril de 2021, de 07h às 12h e de 14h as 17h, mediante a entrega presencial de envelopes lacrados, no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva sito a Av. Raimundo Chaar, nº 362, Centro, Assis Brasil – AC.

O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado com seus formulários, anexos, adendos e eventuais retificações estarão disponíveis no site Oficial da Prefeitura Municipal de Assis Brasil no endereço eletrônico – www.assisbrasil.ac.gov.br na aba Concursos e no Mural da Prefeitura Municipal de Assis Brasil site

à Av. Raimundo Chaar, nº 362, Centro, Assis Brasil – AC.

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Edital do Processo Seletivo (Publicado em 1/4/2021)

Anexos do edital (formato editável – RTF/Word)

Aviso do edital (publicado no DOEAC em 1/4/2021)

Aviso do edital (postado em 31/03/2021)

