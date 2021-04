A prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta quinta, 01/04, a imunização das pessoas entre 63 e 64 anos. Os pontos foram as tendas montadas nos estacionamentos do Teatro dos Náuas, Primeira Igreja Batista, Igreja Nossa Senhora de Aparecida e na quadra coberta do Remanso.

Cada posto foi equipado com dois stands: um drive-thru para quem foi de automóvel, e outro para atendimento de quem estava a pé. A estratégia de vacinação foi modificada a fim de atender a esta faixa etária, que conta com maior número de pessoas que as faixas anteriores.

Segundo o secretário de saúde Agnaldo Lima, o objetivo de diminuir o tempo de espera e evitar aglomerações, foi alcançado com a estratégia de descentralização.

“Nosso planejamento está sendo bem executado e dando bons resultados. Entre 8h30 e 9h00 da manhã, os locais de vacinação já estão tranquilos, sem aglomeração. Houve boa recepção desta estratégia por parte da população vacinada e seus familiares”, disse o secretário enquanto visitava um dos pontos de atendimento.

Um dos mais de mil vacinados desta quinta-feira é José Ângelo Nogueira, de 64 anos, mototaxista e morador do Bairro 25 de Agosto. Ele procurou atendimento no início da manhã e em menos de cinco minutos recebeu a sua vacina.

“Sinto mais esperança. Trabalho com muitos passageiros, é sempre um risco”, contou.

Para este dia de atendimento foram disponibilizadas cerca de 1.500 doses de vacina Astra Zêneca/Fiocruz, e outras 500 unidades de Coronavac/Butantã para a segunda dose de imunização.

Cerca de 80 profissionais de saúde foram mobilizados para este dia. O prefeito Zequinha Lima agradeceu ao empenho dos servidores municipais da saúde. A próxima etapa de vacinação depende de uma nova remessa de doses pelo governo federal.

“Quero parabenizar nossos profissionais da saúde pela forma como tem se dedicado a este trabalho com muito amor e dedicação e é graças a eles que estamos tendo sucesso nesse trabalho”, disse o prefeito.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A apresentador do programa Alerta Nacional, Sikêra Júnior, fez um desabafo durante o programa, onde na oportunidade chamou a atenção de Bolsonaro para a situação em que o país enfrenta. Sikêra sempre defendeu o presidente afirma pagar um alto preço por isso.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.