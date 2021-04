A partir desta quinta-feira (1), a prefeitura de Rio Branco está sem garis e margaridas para a limpeza no Centro da capital do Acre e em todo o 1º Distrito da cidade, o que inclui parques, praças, vias estruturantes, bairros, córregos etc.

O contrato de garis que permanecerá é somente para o 2º Distrito. Máquinas e equipamentos locados ficarão ociosos pela falta de garis.

Em pandemia de coronavírus e epidemia de dengue, todo o 1º Distrito de Rio Branco ficará sem limpeza e recolhimento de entulho.

Mas para piorar, sem contratos, 162 garis e margaridas estão a partir desta data desempregados.

A gestão passada, preocupada com as necessidades de Rio Branco, prorrogou os contratos por mais três meses, para que a gestão sucessora dispusesse de tempo suficiente para conclusão de processos licitatórios.

Mas a equipe do prefeito Tião Bocalom (não se sabe se foi por incompetência ou pela falta de compromisso com a coisa pública) preferiu descartar as licitações em curso e até agora não conseguiu iniciar novos processos licitatórios.

