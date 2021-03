A prefeitura de Porto Acre, por meio do Prefeito Bené Damasceno juntamente com a secretária de saúde e vice-prefeita do município, Edna da Silva Cuiabano Chaves, tem tido uma desenvoltura muito grande há frente da pandemia e tomando todos os cuidados com os munícipes.

A responsável pela Pasta vem se esforçando para que a população tenha a assistência necessária e com isso a secretária Edna vem sobretudo se destacando por sua atuação contra a Covid-19 que tem assolado muita gente no mundo.

Mas, mesmo diante das dificuldades que o município vem enfrentando, a Secretária Edna não tem deixado a peteca cair. A secretaria vem atuando com medidas prioritárias para combater a doença através de medidas que trazem resultados, a exemplo, com orientações educativas, como: uso de máscaras, uso de álcool, isolamento social e principalmente o distanciamento.

Kits de higiene e prevenção à Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Sanitária e parceria com os ACS das Unidades de Saúde, realizou, no dia 10 de março, a entrega de kits de higiene de combate ao coronavírus e orientações preventivas como também a respeito do Decreto n° 8.231 de 04 de março de 2021 que altera o Decreto n° 8.147 de 28 de fevereiro do corrente ano. A estratégia serve para reforçar os cuidados com a saúde. Cerca de 240 kits foram disponibilizados na ação.

A secretaria tem utilizado carro volante para levar à todos os munícipes as orientações e passar informações sobre ações desenvolvida pela Unidade de referencia à Covid-19, que são de extrema importância. Além disso, a secretaria já realizou ao todo a entrega de mais de 4 mil Kits de higiene e prevenção à Covid-19 para a população nas seguintes Vilas: Sede, Vila do Incre, Vila do V e Caquetá.

Vacinação

A prefeitura do município de Porto Acre, recebeu de Janeiro até o dia 22 de Março o quantitativo de 2.256 dose da vacina anticovid para a realização das ações de imunização no município. Deste total, a prefeitura já realizou a aplicação de quase mil doses, precisamente 925 doses até o dia 25 de março.

A secretária Edna juntamente com o prefeito Bené Damasceno realizaram uma grande mobilização com os servidores da saúde do município, dividiu por equipes para que cada equipe realize a vacinação nas mais variadas Vilas e Comunidades, incluindo comunidades ribeirinha.

Os grupos são: Equipe do Incra (que está atendendo a Comunidade Maloca, é uma mas mais difíceis em termo de acesso); Equipe Tocantins (que atende três comunidades, sendo elas: Cunha Gomes, Comunidade Seringueiro e Ramal dos Paulistas) e Equipe Porto Acre (que vai atender a região ribeirinha, onde foi enviado 400 doses do imunizante para aplicação desde os 18 anos).

Testes Rápidos

A Secretaria de saúde de Porto Acre recebeu a visita do Dr. Leandro Siqueira da FIOCRUZ, Msc em Medicina Tropical, na reunião participaram: Ângela Maria Santos (Diretora da UBS Maria da Soledade Soares Gadelha), o médico Clínico Geral, Roney, da mesma UBS e a Coordenadora da Vigilância em Saúde, Marilete Pereira.

Na referida reunião foi anunciado que a Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Nísia Trindade Lima, doou 100 testes rápidos para o município e pediu que dessem prioridade aos grupos de riscos: os idosos, hipertensos, diabéticos, servidores da saúde, indígenas (se houver) e os afetados pela enchente.

Em nome do Prefeito Bené Damasceno agradeceram a FIOCRUZ pela chegada desses testes rápidos, que vai auxiliar nas ações de prevenção e combate da Covid-19, pois são um aliado importante no trabalho de bloqueio da transmissão do novo coronavírus.

A Secretaria de Saúde em parceria com a FIOCRUZ, atendeu a população na UBS Raimunda Bitencourt da Silva, realizando testes rápidos para detecção para COVID-19. O atendimento foi para os idosos acima de 60 anos (que ainda não tomaram a vacina para COVID-19), aos hipertensos, diabéticos, pacientes que foram submetidos a algum tipo de transplante e pacientes com doenças respiratórias crônicas.

Decreto Estadual

Equipe da Secretaria de Saúde no primeiro dia de lockdown através do novo Decreto Estadual, no município, na Vila do V, Vila do Incra, no Caquetá e sede do município, em uma parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Setor Municipal de Tributos, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, estiveram acompanhando de perto o cumprimento das medidas de proibições.

O primeiro Decreto Governamental de nº. 8.147 de 28 de fevereiro de 2021 dispões sobre medidas restritivas excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica referente a Covid-19.

Porém, o último decreto do Governo do Estado de nº. 8.445 de 4 março de 2021 dispõe sobre novas medidas restritivas excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica institui Toque de Recolher.

Com o decreto das novas medidas impostas pelo governo, a prefeitura de Porto Acre também publicou um decreto municipal que dispões da obrigatoriedade do cumprimento integral do que está determinado no Decreto Estadual de nº 8.147, bem como suas alterações. Ficando prorrogadas de forma integral as obrigações determinadas no decreto municipal nº 1.945 de 9 de fevereiros de 2021.

Diante o grande número de pessoas acometidas pela COVID-19, alguns óbitos, esse lockdown é necessário para que haja uma diminuição do fluxo de pessoas nas ruas, nos comércios. Espera-se que as pessoas compreendam e nos ajude nesta ação.

