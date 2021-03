O Prefeito do Município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, esteve visitando o navio hospital Dr. Montenegro, pertencente à Marinha do Brasil, que todos os anos vem ao Acre, precisamente para a região do Juruá, atender famílias ribeirinhas.

Durante a visita, em conversa com o comandante da embarcação, o prefeito firmou parceria voltada aos atendimentos médicos e odontológicos para o município de Rodrigues Alves.

No encontro, ficou definido que a equipe médica da Marinha começará a atender as comunidades ribeirinhas atingidas pelas enchentes, nesta segunda-feira (05) sendo a comunidade Foz do Paraná a primeira a contar com os atendimentos da equipe.

Outras comunidades também serão atendidas, segundo cronograma ainda em elaboração pela Secretaria de Saúde do município em conjunto com a Gestão do navio hospital, a ser divulgado nas próximas horas.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Você sabia que o senador Márcio Bittar, relator da Proposta de Lei Orçamentária Anual, foi o responsável pelos cortes de recursos para a saúde, educação, ciência e tecnologia e também dos R$ 26 bilhões retirados da Previdência, do seguro-desemprego e do abono salarial???

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.