O Prefeito César Andrade esteve acompanhado do Secretário de Agricultura, Jorge Barbary, do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues e do Agente de Desenvolvimento Municipal do SEBRAE, Alailson Pinheiro entregando fardamento aos feirantes.

Tambaqui, piau, matrinchã, surubim, cará, tilápia. Tem peixe para todos os gostos e com preços variados para atender a clientela em mais uma edição da Feira do Peixe, promovida pela Prefeitura de Porto Walter através da Secretaria de Agricultura com o apoio do SEBRAE. Iniciada nesta Terça-feira, dia 30, no Mercado do Peixe, o evento leva em conta a tradição da Semana Santa.

“Precisamos investir nas mãos de quem produz. Nosso município tem potencial de produção, e a Prefeitura dará condições para quem quer criar e produzir”, garantiu o Prefeito.

A Secretaria de Agricultura que ofereceu apoio e suporte logístico aos piscicultores estima com as vendas uma movimentação financeira superior a R$300 mil reais.

A aquicultura tem crescido no município, por isso, a Prefeitura planeja a construção de tanques para os criadores de peixe.

A sexta edição da Feira do Peixe se encerra nesta Quinta-feira, 01. A organização informa que as vendas durante a feira começam às 8:00 e seguem até às 17 horas, com os cuidados de higiene e os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19.