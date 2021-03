Conforme a demanda reprimida e a necessidade de atendimento médico especializado no município de Porto Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da Diretoria de Redes de Atenção à Saúde vem ofertando os atendimentos com uma equipe multiprofissional e especializado à população acometida pelos agravos vigentes.

Seguindo os protocolos sanitários devido a pandemia, com o apoio do Prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, através da secretaria municipal de saúde, comandada pela Vice-prefeita Edna Cuiabano, foram realizados os primeiros atendimento do Programa Saúde Itinerante de 2021.

Os atendimentos foram realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, José Plácido de Castro. Neste mesmo dia, foram realizados um total de 983 consultas nas mais variadas área da medicina, como: pediatra, clínico geral, ginecologia, exames, ultrassonografias, testes rápidos, etc.

A prefeitura de Porto Acre, por meio da secretaria municipal de saúde vem se dedicando ao máximo para proporcionar à população toda a assistência necessária para a saúde dos munícipes, principalmente neste momento de pandemia em que estamos vivendo e para poder fazer isso o município conta com o apoio do estado.

