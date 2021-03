A deputada estadual Maria Antônia e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda Amorim, participaram de uma audiência com o governador do Acre, Gladson Cameli, onde na oportunidade trataram de assuntos de Estado e também sobre política.

Durante a reunião, o Casal Dêda e Maria Antônia agradeceram o governador pela receptividade e ao mesmo tempo parabenizou Gladson pelo esforço diante da pandemia juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) que tem se esforçado ao máximo para que a população tenha toda a assistência necessária.

“Não poderíamos deixar de reconhecer o belíssimo trabalho desenvolvido pelo governador Gladson Cameli e o nosso secretario de Saúde Alysson Bestene. Nós estamos vendo a disponibilização, determinação e força de vontade que eles estão tendo para resolver os inúmeros problema acarretados pela pandemia, e sempre comprometidos em buscar soluções para esta demanda e isso nos deixa aliviado em saber que nossas autoridades estão trabalhando em prol da população”, destacou Dêda.

Assuntos relacionados a administração do governador Gladson Cameli e a forma como estão fazendo para atender a demanda de todo um estado como o Acre, também foram discutidos na ocasião, e ressaltaram a respeito da oportunidade de dialogar com os colaboradores, pois o objetivo de todos é o bem da população.

“Eu e meu esposo Dêda estamos muito honrados com a receptividade por parte do nosso governador do estado. Sem dúvidas é de extrema importância o diálogo entre nós para que possamos não só ter ciência do que está ocorrendo nos mais variados municípios como também discutir soluções para os problemas. Estamos contribuindo com o desenvolvimento do nosso estado, da maneira que nos compete e estamos torcendo para que as coisas deem certo neste momento de tamanha dificuldades em que estamos enfrentando”, concluiu a parlamentar.

