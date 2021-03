Com medidas de fiscalizações efetivas em parceria com os órgãos de controle, vigilância epidemiológica, além de uma ampla ação de conscientização da população a prefeitura de Cruzeiro do Sul se destaca no controle e combate a proliferação do coronavirus. Uma das medidas mais acertadas foi o aprimoramento dos postos sentinelas, que mudam a nomenclatura e passam a funcionar como “Posto de Saúde Mão Amiga”. Os atendimentos ocorrem aos sábados, das 7hs até as 17hs, com atendimento médico, atendimento de enfermagem e testagem rápida de COVID e dengue, pelo plasma.

Sob acompanhamento do secretário Agnaldo Lima, as equipes trabalham incansavelmente, com ações de vacinação chegando nos 63 anos e com equipes preparadas para ser demandadas, desde que tenha lotes enviados pelo ministério da saúde.

Os resultado do ótimo trabalho liderado pelo secretário Agnaldo é prático, basta ver a redução de casos de infectados e de internados no hospital de campanha de Cruzeiro, que tem na sua maioria, pacientes de outros municípios do entorno.

Mesmo com a complexidade de ser uma cidade polo e que dezenas de pessoas chegam toda hora, seja pelo rio, ramais e BR’s, as equipes da saúde se organizam para manter o planejamento de controle da doença.

Outro destaque que pode ser percebido, é o combate a proliferação do mosquito da Dengue. A redução dos casos é resultado dos trabalhos da Operação Cidade Limpa, essa tem sido a maior ação de limpeza realizada nos últimos anos em Cruzeiro do Sul e que alcança toda cidade. Homens da limpeza retiram entulhos e desobstruem canais, enquanto agentes de endemias fazem o trabalho preventivo e orientam moradores e convidam a fazer sua parte no controle da dengue.

Empresários representantes da categoria, elogiaram o trabalho da prefeitura no controle da covid-19 e se mostram confiantes na flexibilização de algumas atividades do comércio.

A convite da prefeitura, nesta terça-feira, 30, representantes dos comerciantes, empresários e Ministério Público, se reuniram para abrir diálogo sobre a possível flexibilização do decreto estadual – que impõe fechamento geral dos estabelecimentos nos fins de semana e feriados – o que permitiria a abertura do comércio no feriado de Sábado de Aleluia, 03, dia onde tradicionalmente o comércio local fatura bastante, principalmente com a venda de alimentos.

O encontro gerou um documento, que já foi encaminhado para ser analisado no comitê estadual da covid-19.

Para Janaína Terças o saldo foi positivo: “Nós estamos muito felizes com esse encontro e com essa junção entre o público e o privado, que só traz benefícios para nossa população”, disse a representante da Federação da Indústria no Juruá.

Para o presidente da Associação Comercial o importante foi abrir o diálogo: “Fico feliz, pois sei que dialogando nós vamos encontrar caminhos para que nessa Semana Santa, a população possa ter acesso aos alimentos, o comerciante possa vender e, claro, que todos possam seguir se cuidando para não propagarmos o vírus”, declarou Luiz Cunha.

