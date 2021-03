Caixão de Valnir Mendes da Silva, que morreu em uma calçada na favela Arará após dificuldades para respirar, em meio à pandemia – Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Diário de Pernambuco – O Brasil bateu um novo recorde de mortes de Covid-19 nesta terça-feira (30), com 3.780 óbitos registrados nas últimas 24 horas, a maior quantidade observada em toda a pandemia, chegando a 317.646 vítimas perdidas pela doença.

Também foram registrados 84,5 mil novos casos, chegando ao acumulado de 12,6 milhões de infectados.

O país tem visto uma escalada no número de óbitos e casos da doença desde o final de fevereiro, na semana epidemiológica 8 (21 a 27 de fevereiro), após as festas de fim de ano.

O número de mortes diárias ultrapassa os 3 mil, marca atingida pela primeira vez no dia 23 de março. A última semana epidemiológica (do dia 21 de março até o último sábado) terminou com 17.798 óbitos, a mais letal durante toda a pandemia.

São Paulo também bateu o recorde diário de óbitos pela doença, com 1.209 registros. O estado é o com a maior quantidade de mortes e casos de Covid-19, com o acumulado de 73,5 mil e 2,4 milhões, respectivamente.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Você sabia que o senador Márcio Bittar, relator da Proposta de Lei Orçamentária Anual, foi o responsável pelos cortes de recursos para a saúde, educação, ciência e tecnologia e também dos R$ 26 bilhões retirados da Previdência, do seguro-desemprego e do abono salarial???

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.