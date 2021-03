Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem, identificado como Francisco Silva de Souza, que desapareceu nas águas do Rio Iaco, na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre. O acidente ocorreu no sábado (27) quando a embarcação em que ele estava com outro homem naufragou.

O acidente aconteceu na comunidade Mariomba, próximo ao Rio Macauã, na zona rural da cidade. Conforme o comandante, o local fica a cerca de duas horas de barco da cidade e não tem sinal de internet, por isso, é preciso aguardar a equipe retornar para atualizar as informações sobre as buscas.

A informação sobre o desaparecimento de Souza só chegou ao Corpo de Bombeiros na tarde de domingo (28) e as buscas foram iniciadas na segunda-feira (29). Inicialmente, a equipe fez mergulhos e nesta terça (30), as buscas continuam, porém, de forma superficial, seguindo o protocolo da corporação.

“Ele sumiu no sábado e os familiares dele foram até a delegacia registrar a ocorrência e vieram nos informar. A guarnição está lá desde ontem, fez mergulhos e hoje está nas buscas superficiais por causa do prazo. Depois de 48 horas, a tendência do corpo é flutuar, então, estamos fazendo buscas com embarcações”, afirmou o comandante dos Bombeiros na cidade, tenente Gustavo Marinho. Com informações do G1 Acre.

