Marechal Thaumaturgo recebeu neste domingo (28), 03 concentradores de oxigênio para o atendimento de pacientes de Covid-19. Dois equipamentos ficaram para atender as Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município e o terceiro foi entregue na manhã desta segunda-feira (29) na Unidade Básica de Saúde da Vila Restauração pelo Prefeito Isaac Piyãko, com a presença do Vice-prefeito Valdelio, Secretários José Maria, Moisés Moreira e Profissionais da Saúde que estavam na Unidade.

A distribuição dos Concentradores de Oxigênio é uma ação articulada pelo Gestor Municipal, com doação da iniciativa não governamental Expedicionários da Saúde que vem para reforçar e melhorar o atendimento das unidades de saúde no tratamento de Covid-19.

“Com uma realidade parecida a de outros municípios do Estado, Marechal Thaumaturgo vive um momento muito delicado nos esforços de combate à covid, e esses concentradores chegaram em um momento estratégico para auxiliar nossos pacientes usuários do Sistema Público de Saúde. Quero dizer aos Expedicionários da Saúde que o recebimento destes equipamentos nos deixam aliviados e esperançosos neste momento”, ressaltou o Prefeito Isaac Piyãko.

O concentrador é um equipamento que capta o oxigênio do ar ambiente e devolve ao paciente de forma filtrada e pura, com capacidade para manter a saturação em níveis aceitáveis, produzindo oxigênio e mantendo o paciente em consumo de até cinco litros por minuto. Nessa pandemia, é um recurso importante para os pacientes com Covid-19, que serão abastecidos sem que sejam necessários utilizar exclusivamente os balões de oxigênio.

Além dos concentradores, os Expedicionários doaram 420 máscaras N95 pra uso exclusivo dos profissionais de saúde e 2 mil máscaras de tecidos para pacientes que precisarem durante a consulta na Unidade Básica de Saúde de Marechal Thaumaturgo.

