A Mídia Ninja lançou o Emergências Amazônia, novo projeto internacional voltado para a crise climática e defesa da Amazônia. O projeto é uma parceria com 342 Amazônia e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).

O Emergências Amazônia realizará 10 encontros temáticos, além de lives com convidados nacionais e internacionais. Junto dos encontros e lives, comunidades serão mobilizadas reunindo ativistas, midiativistas, fotógrafos, ambientalistas, artistas, indígenas, feministas, designers, desenvolvedores e todos os interessados na defesa da Amazônia e no fortalecimento de ações de enfrentamento da emergência climática.

Os encontros começam no dia 09 de abril, e para participar, os interessados podem se inscrever no site emergenciasamazonia.org. Em breve, informações completas serão divulgadas.

Casa NINJA Amazônia

Centro digital que mobiliza colaboradores para uma rede de suporte permanente da Amazônia, promovendo uma programação contínua de rodas de conversas, workshops, encontros, reuniões e campanhas voltada às agendas de combate aos retrocessos ambientais, assim como para contar as potências e histórias da Amazônia profunda. A Casa é uma articulação da Mídia NINJA, rede de midiativismo que atua na produção coletiva e colaborativa, em defesa de pautas sociais, visibilizando causas identitárias, culturais e ambientais.

Mídia NINJA

Rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição de informação a partir da tecnologia e de uma lógica colaborativa de trabalho. Fundada em 2013, ganhou notoriedade durante as manifestações de junho que reuniram milhões nas ruas do Brasil. À ocasião realizou coberturas ao vivo de dentro dos protestos, com múltiplos pontos de vista invisíveis na mídia tradicional. Em 2016 foi uma das principais iniciativas de resistência na luta pelo fortalecimento da democracia em meio a instabilidade política. Hoje a rede engaja mais de 7 milhões de seguidores em todas as suas redes e cerca de 500 pessoas diretamente envolvidas com o suporte de casas coletivas pelo Brasil. Em 2013, ganhou o Shorty Awards for our Social Media Profile.

