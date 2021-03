Depois da confusão, o casal apaixonado foi parar na delegacia. O casal começou uma briga que acabou em vias de fatos – Foto: redes Sociais

O assunto mais comentado no município de Brasileia ganhou um novo capítulo nesta história de amor. Um vídeo, que mostra o exato momento em que a namorada do empresário tem um ataque de fúrias, foi gravado pelo próprio Mel de Abelha e viralizou nas redes sociais.

Apesar de trágico, o vídeo virou piada nas esquinas daquele pequeno município. No vídeo, a autora do ocorrido, visivelmente abalada, passa a ofender o Mel e como previmos, tudo leva a crer que o motivo de todo esse escândalo teria sido uma galhada, são não sabemos por parte de quem.

A namorada acusa o companheiro de traição que por sua vez nega as acusações e rebate as ofensas com as mesmas acusações. A situação vexatória aconteceu em via pública o que escancarou para os vizinhos toda a confusão.

Veja o Vídeo:

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

