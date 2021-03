Os candidatos poderão acessar as respectivas notas do Enem, através da Página do Participante (mediante o número do CPF e a última senha cadastrada).

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) foi aplicado entre os dias: 17 e 24 de janeiro (versão manual), 31 de janeiro e 07 de fevereiro (versão digital), por fim, 23 e 24 de fevereiro (reaplicação e para os privados de liberdade). Com a nota do Enem, o candidato pode concorrer a vagas em Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas) pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU), Programa Universidade Para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – confira as previsões para as datas das inscrições dos processos seletivos para o primeiro e segundo semestre de 2021 – através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020).

Candidatos ‘treineiros’:

Os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) vão receber as notas no dia 28 de maio, juntamente com a vista pedagógica da prova de redação (espelho da redação).

Balanço da prova de redação:

Em redação, a nota média (nacional) foi de 588,74 pontos. 28 candidatos do Enem 2020 conseguiram obter nota máxima na prova de redação do exame. Na edição anterior do Enem, 55 candidatos conseguiram tirar nota máxima na redação. O número de redações com nota 0 na prova do Enem 2020 foi de 87.567 mil candidatos, em 2019, o número de redações com nota zero foi de 143.736 mil candidatos. Os participantes tiveram que dissertar sobre os temas: ‘O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira‘ (versão manual), ‘O desafio de reduzir as desigualdades entre às regiões do Brasil‘ (versão digital) e ‘A falta de empatia nas relações sociais no Brasil‘ (reaplicação e para as pessoas privadas de liberdade).

Médias finais das provas objetivas:

Área do Conhecimento Média Geral Nota Mínima Nota Máxima Linguagens 523,98 288,7 801,1 Matemática 520,73 327,1 975,0 Ciências da Natureza 490,39 323,8 854,8 Ciência Humanas 511,64 313,7 862,6

Com informações do Inep e do MEC.