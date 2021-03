A queda de Ernesto pode permitir que o Brasil volte a ter uma política externa minimamente autônoma e soberana – Foto: Luís Fernando Serra

A comemoração após a saída do pior ministro das Relações Exteriores da história do Brasil, Ernesto Araújo, pode durar pouco. Senadores e deputados experientes chamaram o embaixador do Brasil na França, Luís Fernando Serra, cotado para assumir o cargo, de extremista, contrário aos direitos humanos e também que não possui perfil para manter bom relacionamento com outros países. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Os parlamentares afirmam que a decisão de escolha de ministro é de Jair Bolsonaro, mas a tendência é que o clima de tensão permaneça caso ele seja escolhido.

Ernesto Araújo, o pior diplomata da história do Brasil, que sabotou a compra de vacinas e colocou o Itamaraty a serviço da extrema-direita internacional, acaba de pedir demissão do cargo. Com isso, o governo de Jair Bolsonaro perde mais um de seus nomes da “ala ideológica”. A queda de Ernesto pode permitir que o Brasil volte a ter uma política externa minimamente autônoma e soberana, mesmo num governo entreguista como o de Bolsonaro.

A gota d’água para a demissão de Araújo foi seu ataque contra a senadora kátia Abreu, ao insinuar que ela e o Senado faziam lobby em favor do 5G chinês. A senadora emitiu nota demonstrando que o chanceler mentiu e é um “marginal”. O próprio líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), foi obrigado a afirmar que há “uma linha que não pode ser ultrapassada”, sacramentando o isolamento de Ernesto Araújo no Senado. Uma reunião convocada por Ernesto Araújo para esta segunda-feira com toda a sua equipe foi vista como um encontro de despedidas.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O motoboy Wellinghton da Silva Ribeiro, chora ao ter sua motocicleta apreendida durante fiscalização do LockDown decretada pelo Governo do Estado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.