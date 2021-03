Vários famosos se destacam pelos estranhos figurinos que costumam escolher para o tapete vermelho e outros eventos especiais. Mas, entre eles, há um pequeno grupo de celebridades que foram além com designs ousados e até conseguiram romper os códigos de vestimenta.

O Incrível.club pesquisou quais foram as roupas mais lembradas da última década e o que motivou os artistas ou estilistas a criá-las para que fossem exibidas em determinados eventos.

1. O vestido de noiva de Kate Middleton

Kate Middleton exibiu um lindo vestido de noiva ao se casar com o príncipe William, em 2011, cujo desenho combinava o clássico com o moderno. Foi desenvolvido pela grife inglesa Alexander McQueen, e o estilista encarregado concebeu para a ocasião uma roupa nupcial atemporal, confeccionada com belas rendas florais que marcavam o corpete de corte vitoriano.

Seu estilo teve uma boa recepção da parte dos especialistas em moda, que gostaram da forma como se combinou o estilo vanguardista com o tradicional, inspirando-se nos casamentos dos anos 50. Também apontaram que esse design pode influir em estilos nupciais nas próximas temporadas, e ser uma tendência no setor da alta-costura.

2. O vestido smoking de Billy Porter

Mega Agency / East News

Muitos atores já haviam tentado variar o estilo clássico dos trajes elegantes em eventos de gala. Mas Billy Porter foi ainda mais longe na cerimônia de premiação do Oscar 2019, usando um conjunto formado por um smoking na parte superior, unido a uma saia de veludo preto bem volumosa. Sem dúvida foi a estrela da noite, tornando-se a principal figura do ativismo.

3. O vestido de Angelina Jolie com uma enorme fenda

Gregorio Binuya / Everett Collection / East News

Angelina Jolie revolucionou o tapete vermelho do Oscar em 2012 ao usar um vestido Versace com uma fenda estratégica para mostrar sua perna direita. Segundo a atriz, ela devia optar entre um figurino complicado ou um confortável, e no final optou pelo segundo para se sentir bem consigo mesma durante o evento de gala. A peça motivou a criação de uma conta no Twitter dedicada exclusivamente à sua perna.

4. Vestido de noiva vermelho de Priyanka Chopra

Priyanka Chopra é uma atriz indiana que, em 2018, casou-se com o ator Nick Jonas, celebrando tanto um casamento cristão quanto um hindu. No segundo, a noiva ostentou um vestido tradicional do seu país na cor vermelha, enfeitado com apliques de cristal e flores de organza bordadas a mão.

Sua produção levou cerca de 3.720 horas e foram necessários 110 bordadores para concluí-lo a tempo. E para completar o conjunto, foram adicionadas joias caríssimas de diamantes, pérolas japonesas e esmeraldas.

5. Katy Perry vestida de candelabro

Assim como Kim Kardashian impactou com seu look “molhado”, Katy Perry deslumbrou os participantes do Met Gala 2019 com seu traje de candelabro, da grife Moschino. O vestido foi confeccionado com incrustações de cristal e uma estrutura de velas elétricas alimentadas por duas baterias, para iluminar o evento com sua presença.

6. O roupão branco de Rita Ora

LaurentVu / SIPA / East News

Rita Ora saiu do esquema do clássico vestido de luxo ao usar um roupão de banho na premiação da MTV, em 2017, atraindo e impressionando todos os olhares. No entanto, seu propósito era o de representar uma hóspede de hotel relaxando em seu quarto após uma ducha refrescante, concepção do estilista Palomo Spain para a sua coleção Hotel Palomo.

7. O figurino acolchoado de Ezra Miller

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / East News

Para a estreia do filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, em Paris, em 2018, o ator Ezra Miller deslumbrou com seu estranho conjunto composto por um vestido e uma jaqueta preta acolchoados, com luvas também pretas e lábios pintados com um vermelho intenso. O modelo foi criado pelo estilista Pierpaolo Piccioli, variando assim os clássicos estilos de gala masculinos comumente vistos em eventos como esse.

8. O vestido de plástico de Emma Watson

MediaPunch / face to face / REPORTER / East News

Por Incrível.club – Embora o vestido usado por Emma Watson no Met Gala 2016 pareça simples, foi sua confecção que de fato repercutiu na imprensa. A roupa foi criada a partir de garrafas plásticas reutilizáveis, algodão e cetim, com o objetivo de incentivar o setor da moda a criar propostas ecológicas e assim minimizar os efeitos da contaminação ambiental, ao optar pelo uso de materiais recicláveis na criação de roupas.

Você se atreveria a usar um figurino chamativo para criar tendência? O que acredita chamar mais a atenção nas roupas dos famosos em eventos de gala?

Imagem de capa Mega Agency / East News

