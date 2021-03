Incrível Clube admiração fotografia – Avatar é um dos mais famosos filmes de Hollywood e durante alguns anos foi o que teve maior bilheteria da história, sendo superado apenas em 2019 por Vingadores: Ultimato. A segunda parte da saga tem estreia prevista para 2022, quando finalmente poderemos saber como será a continuação da trajetória de Jake Sully.

1. Zoë Saldaña — Neytiri

Zoë Saldaña é uma atriz americana com ascendência portorriquenha e dominicana que já participou de grandes sucessos no cinema, entre eles Crossroads: Amigas Para Sempre, Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra e Jornada nas Estrelas. Mas muitos acreditam que o papel no filme de James Cameron foi o que realmente ajudou a abrir muitas portas para a carreira da atriz.

2. Sigourney Weaver — Dra. Grace Augustine

Sigourney Weaver estreou no cinema no filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen. Desde então, sua filmografia conta com muitos sucessos em mais de 40 anos de carreira. Seus trabalhos incluem filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, Os Caça-Fantasmas, Sem Saída, entre outros.

3. Wes Studi — Eytukan

O ator Wes Studi tem ascendência ameríndia, uma herança que se fez presente em muitos dos papéis que já interpretou. O ator trabalhou em sucessos como O Último dos Moicanos, Dança com Lobos e Geronimo: An American Legend. Em Avatar, ele é líder de uma tribo e representa os valores e a resistência dos Na’vi.

4. Sam Worthington — Jake Sully

Sam Worthington era relativamente desconhecido em Hollywood antes de Avatar. Após um início de carreira com pequenos papéis, ele esteve prestes a ser escolhido para o papel de James Bond em Cassino Royale. Em 2010, Sam interpretou Perseu em Fúria de Titãs, seu segundo papel mais lembrado. Ele também participou de filmes como Evereste, A Cabana e Fratura.

5. Michelle Rodriguez — Trudy Chacon

Além do papel no filme de James Cameron, Michelle Rodriguez é muito conhecida pela saga Velozes e Furiosos e Resident Evil. Além disso, ela é conhecida por interpretar Ana Lucia Cortez na série Lost. Mas não pense que os sucessos param por aqui, Michelle também emprestou sua voz para os jogos Call of Duty e Halo e para a animação Turbo.

6. Laz Alonso — Tsu’tey

Além de muito conhecido pelos trabalhos que realiza como ator, Laz Alonso é bastante famoso no mundo da moda. Ele pode ser visto em sucessos como CSI: Miami, Leprechaun: Back 2 Tha Hood, Constantine, entre outros projetos audiovisuais.

7. Dileep Rao — Dr. Max Patel

A carreira de Dileep Rao inclui mais de uma dúzia de filmes, mas se concentra mais na produção de curtas-metragens e séries de televisão. A participação em Avatar foi, portanto, uma grande surpresa e talvez seja o trabalho mais conhecido do ator. Entre seus outros trabalhos destacam-se Arraste-me Para o Inferno, A Origem e Beeba Boys.

8. C. C. H. Pounder — Mo’at

C. C. H. Pounder é muito conhecida pelos trabalhos na televisão, sobretudo em sucessos como Chumbo Grosso e Arquivo X. Seus trabalhos cinematográficos incluem sucessos como All That Jazz: O Show Deve Continuar, Bagdad Café, Fim dos Dias, Cidade dos Ossos, entre muitos outros.

9. Stephen Lang — Coronel Miles Quaritch

A interpretação do vilão deu a Stephen Lang o prêmio Saturn de Melhor Ator coadjuvante. Seus outros trabalhos incluem Manhunter, Law & Order, Inimigos Públicos e muitos outros. Sobre o retorno da saga, o ator disse o seguinte: “Soube muito cedo que haveria sequências. Acho que em 2010 Cameron colocou a mão no meu ombro e me disse: ’Você vai voltar, você sabe’”.

10. Giovanni Ribisi — Parker Selfridge

Giovanni Ribisi é parte do elenco de 60 segundos, Ted, Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, entre outros. Em uma entrevista sobre o filme de James Cameron, ele disse o seguinte: “É um filme incrível e tem um aspecto indescritível”.

11. Joel Moore — Norm Spellman

Além de ator, Joel Moore trabalha como produtor e diretor de cinema. Ele já participou de sucessos como Boston Public, Six Feet Under, Bones e outros. Além disso, Joel ajudou a criar o clipe “Waking Up in Vegas”, de Katy Perry.

Qual é o seu personagem preferido de Avatar? E o que você espera da continuação?

Imagem de capa zoesaldana / Instagram, Avatar / Twentieth Century Fox and co-producers

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Você sabia que o senador Márcio Bittar, relator da Proposta de Lei Orçamentária Anual, foi o responsável pelos cortes de recursos para a saúde, educação, ciência e tecnologia e também dos R$ 26 bilhões retirados da Previdência, do seguro-desemprego e do abono salarial???

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.