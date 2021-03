Enquanto o empresário se livrou no banheiro, sua “gatinha” agarrou um tijolo e quebrou o seu veículo deixando um prejuízo de aproximadamente 10 mil reais – Montagem: Alemão Monteiro / 3 de Julho Notícias

O bicho pegou na fronteira (será que foi chifre?). Um empresário bastante conhecido em Brasileia, sofreu uma tentativa de homicídio por parte de sua cônjuge (namorada), não vamos revelar os nomes dos evolvidos para preservar a imagem dos mesmos, após este episódio, o empresário já com uma idade bastante avançada ficou conhecido na região como o “Mel de Abelha”.

Segundo informações repassado à nossa redação, o casal começou uma briga que acabou em vias de fatos. Consta ainda que a namorada do “Mel de Abelha”, em posse de uma faca partiu para cima do gostosão, que não viu outra alternativa a não ser se esconder no banheiro, ao subir no vaso sanitário, a vítima passou a gritar através do basculante do banheiro por socorro. Socorroooooo!!

A namorada do Mel de Abelha não conseguiu esfaqueá-lo e por esse motivo teve um ataque de fúrias, agarrou um tijolo e quebrou o calhambeque (caminhonete) do Mel, além do tijolo a mulher agarrou um pedaço de madeira e quebrou todos os vidros causando um prejuízo e tanto, sem contar na cesta básica que estava dentro do veículo e foi arremessada, só escapou o óleo (veja as fotos abaixo).

Segundo informações, depois da confusão, o casal apaixonado foi parar na delegacia, a namorada do empresário foi detida e permanece a disposição da justiça, já o Mel ficou no prejuízo e sem a “gata doida”.



